Mount lancia un segnale: "Voglio essere parte dello United che vincerà la Premier League"

Mason Mount crede che il Manchester United abbia la qualità e la mentalità per lottare per il titolo di Premier League nella prossima stagione.

Il 27enne viaggia verso la fine della sua terza stagione all'Old Trafford, tra infortuni e concorrenza ha raggiunto solamente 69 presenze dal suo arrivo dal Chelsea. Ma il suo futuro lo vede in maniera limpida e proprio nei Red Devils, che ha confidato quale trofeo vorrebbe vincere prima di ritirarsi: "La Premier League, e penso che possiamo farcela", ha dichiarato nell'intervista a Sky Sports UK.

"Lo sognavo da bambino. Sognavo di vincere la Champions League. Vincere la Premier League, un titolo nazionale, non molti possono dire di averlo fatto. La prossima stagione potrebbe essere una possibilità se continuiamo a lavorare sodo", ha confidato Mount. "Ci sono stati alcuni risultati che non sono andati a nostro favore quest'anno e ci troviamo al terzo posto. C'è molta strada da fare e molto duro lavoro durante il pre-campionato, ma quello sarebbe un obiettivo speciale".

Ma il sogno è quello di sollevare in cielo il trofeo del massimo campionato inglese: "Ho l'obiettivo di vincere la Premier League", ha detto Mount. "Ovviamente ho già vinto la Champions League, ma possiamo vincere il campionato? Sì, penso che come gruppo possiamo farcela. Dobbiamo avere quel tipo di mentalità. Potrebbe sembrare un po' lontano, ma devi avere quella mentalità per spronare davvero te stesso come gruppo".

L'esterno d'attacco inglese ha spiegato: "Abbiamo già mostrato cosa possiamo fare contro le grandi squadre, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, sapete, quindi l'abbiamo fatto. Lo abbiamo già dimostrato in questa stagione, quindi possiamo decisamente farcela. Ora si tratta di farlo su un palcoscenico più grande in Champions League e di farlo con più costanza in Premier League", riconosce Mount. "Spero di essere una parte fondamentale in questo percorso verso la prossima stagione. Sì, è un obiettivo: voglio vincere la Premier League". Un'ultima dichiarazione che sa di futuro a tinte Red, con il contratto valido fino all'estate del 2028.