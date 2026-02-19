Nottingham rianimato, Fenerbahce ko. Pereira: "Prima di arrivare mi ero reso conto di una cosa"

Il Nottingham Forest ha praticamente un passo e mezzo agli ottavi di Europa League dopo il tris calato al Fenerbahce fuori casa. Povera e deludente la prestazione di Guendouzi e compagni, notte fonda che toglierà il sonno anche a Domenico Tedesco. Al contrario invece il tecnico dei Tricky Trees, Vitor Pereira, ha esultato per il 3-0 nel match d'andata dei playoff del torneo: "La qualità dei giocatori è ciò che mi è piaciuto di più. Ho chiesto loro di esprimersi liberamente in campo e lo hanno fatto", le prime parole rilasciate a TNT Sports.

"Abbiamo avuto l'occasione di segnare altri due gol. È stato un ottimo risultato. Tuttavia, siamo solo alla fine del primo tempo (della stagione, ndr): dobbiamo essere costanti, il calendario è serrato e difficile. Tutti devono essere pronti ad aiutare la squadra. È questo ciò che chiedo loro". Poi il neo allenatore del Forest ha proseguito nell'analisi: "È stata una partita solida da parte nostra. Abbiamo meritato questo risultato. Prima di arrivare, mi ero già reso conto che i giocatori hanno molta qualità".

E ancora: "Hanno bisogno di risultati, ma hanno anche bisogno di divertirsi giocando. Se si godono il loro modo di stare in campo, possono raggiungere un livello molto alto. Hanno solo bisogno di organizzazione e fiducia". Il quarto allenatore della stagione del Nottingham infine si è esposto sulla lotta salvezza in Premier League, trovandosi al 17esimo posto in classifica: "Certamente, sono fiducioso. Cercheremo di vincere la prossima partita, affrontando un match alla volta. Sarà molto difficile. Non è facile venire qui, segnare tre gol e non subirne nessuno. La prossima partita sarà diversa e dovremo dimostrare costanza".