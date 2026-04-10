Forest, col Porto ritorno decisivo. Il tecnico Pereira: "Loro sono forti, buono l'1-1"

Porto frenato sull'1-1, missione compiuta dal Nottingham Forest che si giocherà l'accesso in semifinale di Europa League nel match di ritorno settimana prossima. Il tecnico della squadra di Premier League, Vitor Pereira, ha parlato così al termine della gara ai microfoni di TNT Sports: "A mio parere è un buon risultato. Per affrontare due competizioni abbiamo bisogno dell'apporto di tutti. I giocatori che sono partiti titolari oggi hanno fatto un buon lavoro. Alla fine, l'1-1 lascia il discorso qualificazione aperto per la sfida in casa nostra".

Poi ha analizzato gli avversari, allenati da Farioli: "Il Porto in casa è una squadra forte, ha la spinta dei propri tifosi. Al Forest cerco di bilanciare i due impegni; è apparso evidente, dato che abbiamo giocato con nove giocatori diversi rispetto all'ultima partita. Penso che abbiamo fatto bene, i ragazzi hanno dato tutto. L'1-1 è un risultato positivo e vedremo cosa riusciremo a fare giocando tra le mura amiche".

Sul gol annullato al Forest invece Pereira non si è sbottonato: "Preferisco tenere la mia opinione per me". Una chiusura invece circa la profondità della rosa: "I primi due cambi che abbiamo effettuato sono stati fatti pensando alla prossima partita contro l'Aston Villa. Per noi è fondamentale fare punti in campionato e questo è l'unico modo per gestire le forze".