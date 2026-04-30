Il Barcellona non si fida: Yamal sarà seguito da un fisioterapista al Mondiale con la Spagna

Lunedì scorso, i vertici del Barcellona - capitanati dal diesse Deco - hanno incontrato i fisioterapisti Raul Martinez e Fernando Galan per definire la strategia di recupero di Lamine Yamal. Al centro del summit, la gestione dell'infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra che tiene il talento blaugrana lontano dai campi. Il club, secondo quanto riportato dal quotidiano AS, ha stabilito che il secondo membro dello staff specializzato sarà l'ombra del 18enne di Rocafonda.

Ergo, lo seguirà passo dopo passo sia a Barcellona che nel ritiro della Nazionale spagnola, inviando report quotidiani per monitorare il processo riabilitativo di Yamal. Evitando infrazioni o brutti guai imprevisti, come già accaduto nel corso della stagione, quando scoppiò il caso tra il club catalano, la Federcalcio spagnola e il ct De La Fuente. Al momento, stando alle stime, il percorso di recupero richiede 6-7 settimane di stop.

Di fatto, è quasi esclusa la sua presenza per l'esordio al Mondiale contro Capo Verde il 16 giugno, mentre resta in forte dubbio la sfida contro l’Arabia Saudita del 21 giugno. L'obiettivo realistico dello staff medico è riaverlo al 100% per il match decisivo contro l'Uruguay il 27 giugno, garantendo così una condizione ottimale del classe 2007 per la fase clou del torneo iridato. Mentre il Barcellona avrà una "talpa" all'interno della selezione spagnola, anche per dosare l'impazienza di Yamal di tornare in campo il prima possibile. Rischi inutili vanno evitati.