Francesco Farioli ce l'ha fatta: il Porto vince il campionato per la 31^ volta, 4 anni dopo
Francesco Farioli ha vinto il campionato portoghese alla guida del Porto, con due giornate d'anticipo: i Dragoes, dopo il pareggio del Benfica nel pomeriggio, hanno battuto di misura l'Alverca grazie al gol di Bednarek al 40' (bastava un solo punto per la matematica certezza della vittoria del campionato).
Si tratta del 31° titolo vinto dal Porto, che non trionfava in campionato dalla stagione 2021/22. Farioli raggiunge il suo primo trofeo da allenatore a soli 37 anni, ma con già larga esperienza in giro per l'Europa, dopo le esperienze in Turchia ed all'Ajax.
Proprio in Olanda, 12 mesi fa, aveva sfiorato la vittoria di un insperato campionato - viste le premesse e gli obiettivi di inizio stagione - sfumato nonostante un largo vantaggio accumulato sul PSV Eindhoven nel corso della stagione, prima del crollo nel finale. Si tratta dunque di una rivincita personale, ma anche una vera e propria affermazione sulla scena europea, visto che il suo nome è ora accostato a diversi grandi club, come il Chelsea.
Il risultato
Porto-Alverca 1-0
40' Bednarek (P)
La classifica
1. Porto 85 punti (32 gare giocate): Campione di Portogallo
2. Benfica 76 (32)
3. Sporting 73 (31)
4. Braga 56 (31)
5. Famalicao 52 (32)
6. Gil Vicente 49 (31)
7. Moreirense 42 (32)
8. Guimaraes 42 (31)
9. Alverca 38 (32)
10. Estoril Praia 37 (31)
11. Arouca 36 (32)
12. Rio Ave 34 (31)
13. Santa Clara 33 (32)
14. CD Nacional 31 (32)
15. Estrela Amadora 28 (32)
16. Casa Pia 26 (31)
17. Tondela 22 (31)
18. AVS 17 (32)