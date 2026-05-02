L'Arsenal a +6, Arteta mette pressione al City: "Siamo a poche gare dall'obiettivo"

L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta, ha parlato ai microfoni di BBC Match of the Day al termine della sfida che i suoi hanno vinto contro il Fulham, portandosi a +6 dal Manchester City, che però ha due sfide da giocare in più. "Sono estremamente felice oggi" - le parole del tecnico - ". È stata una partita davvero difficile. Siamo tornati da Madrid molto tardi, giovedì. Abbiamo dato tantissimo in quella partita e dovevamo giocare questa partita con una buona forma".

Poi ha aggiunto: "Penso che la squadra abbia giocato incredibilmente bene oggi. Abbiamo dominato e mostrato la grinta di cui avevamo parlato prima della partita. Abbiamo l'opportunità di vincere due importanti competizioni. Siamo a poche partite dal raggiungere questo obiettivo. I ragazzi si sentono estremamente privilegiati di essere in questa posizione. Oggi hanno dimostrato che tipo di squadra siamo".

Sulla reazione dei tifosi dell'Arsenal: "È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Se riusciamo a creare quella sinergia tra giocatori, azioni e pubblico, diventiamo un avversario formidabile". Su Bukayo Saka: "Oggi ha fatto un altro passo avanti. Dobbiamo essere molto cauti nel modo in cui lo facciamo lavorare, ma oggi si è visto di cosa è capace". Su Myles Lewis-Skelly: "Ha la capacità di giocare in ogni posizione. È un talento straordinario. Ha dovuto aspettare ed essere umile, il che non è facile dopo quello che ha fatto la stagione precedente. Oggi è stato premiato per il suo comportamento".