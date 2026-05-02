Il PSG frena con le riserve, Luis Enrique: "Il campionato è ancora apertissimo"

Il Paris Saint-Germain sceglie la via del turnover, ma non viene premiato: solo 2-2 contro il Lorient, nella gara che poteva mettere quasi la parola "fine" sulla lotta per il titolo. Ora invece il Lens può portarsi a -4 dalla vetta, con tre gare ancora da giocare oltre a quella odierna. I parigini evidentemente dovevano pensare alla semifinale di ritorno in Champions League in programma contro il Bayern Monaco, in programma mercoledì sera: in Germania si ripartirà dal 5-4 in terra francese a favore di Dembelé e compagni.

Al termine del match di oggi il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha parlato ai microfoni di Bein Sports facendo capire che la scelta di dare spazio alle seconde linee non significava certo disinteresse per una vittoria che sarebbe stata importante per i suoi.

Queste le sue parole: "Mi piace molto come gioca il Lorient. Sono bravi a palleggiare. Hanno giocato molto bene contro di noi. Avremmo meritato di vincere la partita. Abbiamo schierato alcuni giocatori che non giocano molto, ma hanno dimostrato ambizione. Siamo stati sfortunati. Non sono contento quando non si vince. Ma l'avversario era di qualità. Avevamo bisogno dei tre punti. Il campionato è apertissimo. Gli allenatori non si riposano mai. Pensiamo sempre alla prossima partita. Sono stanco dopo la partita".