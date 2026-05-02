Porto ad una vittoria dal titolo, Farioli severo: "Non c'è tempo per pensare ai festeggiamenti"

Francesco Farioli, allenatore del Porto, è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro l'Alverca della 32ª giornata della Liga Portugal. Sbocco cruciale per i dragoni, perché in caso di vittoria si laureerebbero campioni. "È stata una settimana piena, affrontata con l'approccio corretto. Le sessioni sono state esigenti. Abbiamo preparato la gara con molta attenzione, dando il giusto merito all'Alverca, che è già salvo", ha detto il tecnico italiano.

"Siamo consapevoli di ciò che questa partita può significare, ma restiamo concentrati. Non c'è tempo per pensare ai festeggiamenti; quello che abbiamo imparato è che i giochi sono fatti solo quando è finita davvero", la tranquillità infusa da Farioli. Ad un certo punto un giornalista presente ha posto una domanda esplicita all'ex tecnico dell'Ajax: "Preferirebbe scendere in campo essendo già campione grazie ai risultati degli altri?". "Lo scenario che abbiamo in mente è la partita di domani (oggi, ndr)", ha replicato il 37enne.

"Ciò che accadrà prima non cambia il desiderio di affrontare il match con la stessa mentalità e lo stesso spirito. Le prossime tre gare devono essere disputate con l'atteggiamento giusto. Ci concentreremo solo sulla sfida di domani (oggi, ndr)". Ha cercato di spostare l'attenzione dunque dai campi altrui, ma tra poche ore Farioli potrebbe realmente festeggiare il titolo.