Benfica rimontato in 10, furia Mourinho: "Partita che dice molto su questo campionato"

Il Benfica ha pareggiato in trasferta contro il Famalicão e potrebbe essere raggiunto in classifica dallo Sporting in questa giornata, anche se il Benfica ha il vantaggio negli scontri diretti. Da 2-0 a 2-2, la squadra di José Mourinho è stata rimontata di due reti dopo l'espulsione rimediata da Otamendi.

Al termine della partita, parlando a Sport TV, l'ex tecnico di Inter e Roma ha concesso una sola domanda, congratulandosi con il Porto "per essere meritatamente campione", ma anche con i suoi giocatori "per il coraggio" dimostrato durante tutta la stagione, "specialmente oggi". Riguardo all'arbitraggio di Gustavo Correia, José Mourinho ha affermato che la partita di oggi "ha rivelato molto su cosa sia stato questo campionato".

Queste le sue dichiarazioni: "La mia valutazione è che, mentre ci avviciniamo alla fine del campionato, questa partita dice molto su come è stato questo campionato. Voglio congratularmi con il Porto per essere un campione meritevole, voglio congratularmi con i miei giocatori per il coraggio dimostrato fino ad oggi, soprattutto oggi. E daremo il massimo per cercare il miracolo di finire al secondo posto e davanti allo Sporting. Penso che ci riusciremo", ha detto l'allenatore del Benfica in maniera decisamente piccata dopo il 2-2 dei suoi.