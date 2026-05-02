Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Benfica rimontato in 10, furia Mourinho: "Partita che dice molto su questo campionato"

Benfica rimontato in 10, furia Mourinho: "Partita che dice molto su questo campionato"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 22:41Calcio estero
Daniele Najjar

Il Benfica ha pareggiato in trasferta contro il Famalicão e potrebbe essere raggiunto in classifica dallo Sporting in questa giornata, anche se il Benfica ha il vantaggio negli scontri diretti. Da 2-0 a 2-2, la squadra di José Mourinho è stata rimontata di due reti dopo l'espulsione rimediata da Otamendi.

Al termine della partita, parlando a Sport TV, l'ex tecnico di Inter e Roma ha concesso una sola domanda, congratulandosi con il Porto "per essere meritatamente campione", ma anche con i suoi giocatori "per il coraggio" dimostrato durante tutta la stagione, "specialmente oggi". Riguardo all'arbitraggio di Gustavo Correia, José Mourinho ha affermato che la partita di oggi "ha rivelato molto su cosa sia stato questo campionato".

Queste le sue dichiarazioni: "La mia valutazione è che, mentre ci avviciniamo alla fine del campionato, questa partita dice molto su come è stato questo campionato. Voglio congratularmi con il Porto per essere un campione meritevole, voglio congratularmi con i miei giocatori per il coraggio dimostrato fino ad oggi, soprattutto oggi. E daremo il massimo per cercare il miracolo di finire al secondo posto e davanti allo Sporting. Penso che ci riusciremo", ha detto l'allenatore del Benfica in maniera decisamente piccata dopo il 2-2 dei suoi.

Articoli correlati
Mourinho di nuovo al Real Madrid? Lo Special One: "Nessuno mi ha mai chiamato" Mourinho di nuovo al Real Madrid? Lo Special One: "Nessuno mi ha mai chiamato"
Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Real dietro l'angolo, il Benfica reagisce: Rui Costa organizza un incontro con Mourinho... Real dietro l'angolo, il Benfica reagisce: Rui Costa organizza un incontro con Mourinho
Altre notizie Calcio estero
Pogba titolare dopo 3 anni. L'ultima era con la Juventus, Allegri lo tolse dopo 24... Pogba titolare dopo 3 anni. L'ultima era con la Juventus, Allegri lo tolse dopo 24 minuti
Barcellona ok con l'Osasuna (2-1): domani è campione se il Real non vince Barcellona ok con l'Osasuna (2-1): domani è campione se il Real non vince
Benfica rimontato in 10, furia Mourinho: "Partita che dice molto su questo campionato"... Benfica rimontato in 10, furia Mourinho: "Partita che dice molto su questo campionato"
L'Arsenal a +6, Arteta mette pressione al City: "Siamo a poche gare dall'obiettivo"... L'Arsenal a +6, Arteta mette pressione al City: "Siamo a poche gare dall'obiettivo"
Simone Inzaghi non molla CR7: 3-0 dell'Al Hilal, che torna a -5 dalla vetta Simone Inzaghi non molla CR7: 3-0 dell'Al Hilal, che torna a -5 dalla vetta
Il PSG frena con le riserve, Luis Enrique: "Il campionato è ancora apertissimo" Il PSG frena con le riserve, Luis Enrique: "Il campionato è ancora apertissimo"
L'Arsenal va a +6 dal City, Gyokeres: "Mai smesso di crederci, ora vinciamole tutte"... L'Arsenal va a +6 dal City, Gyokeres: "Mai smesso di crederci, ora vinciamole tutte"
Con Pogba titolare il Monaco torna a vincere (2-1): Metz retrocesso in Ligue 2 Con Pogba titolare il Monaco torna a vincere (2-1): Metz retrocesso in Ligue 2
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci sono anche Stiller, Hjulmand e Pellegrini per il centrocampo. Milan, non solo Gila anche Kristensen è un altro obiettivo. E per l’attacco si valuta Gabriel Jesus
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Genoa, è quasi fatta per la salvezza
Immagine top news n.2 L'Atalanta non sa più vincere: 0-0 col Genoa. E a festeggiare solo solo i rossoblù
Immagine top news n.3 Napoli, Conte: "De Bruyne? Ha fatto la sua parte, in alcune gare ci si esalta meno"
Immagine top news n.4 Como-Napoli 0-0, le pagelle: Diao e Douvikas spreconi, Politano quasi come Olise
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: all'Inter ora basta un pareggio per vincere lo scudetto
Immagine top news n.6 Como, rimpianti e due gol mangiati: Politano sbatte sul palo, è 0-0 con il Napoli
Immagine top news n.7 Si sente di dire che Vlahovic ha voglia di restare alla Juventus? Spalletti: "Sì e vi spiego perché"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Immagine news podcast n.2 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
Immagine news podcast n.4 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta-Genoa, l'MVP Bijlow: "Molto contento, i nostri tifosi ci spingono tantissimo"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Scalvini: "Periodo difficile per noi. Tifosi? Fare di più in casa è un dovere"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta senza vittorie da un mese, Scalvini: "Paghiamo la stanchezza fisica e mentale"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Vasquez: "Orgoglioso della squadra, dobbiamo finire bene questo campionato"
Immagine news Serie A n.5 Sarri-Napoli, Orsi vota no: "Non si può più giocare come nella stagione dei 91 punti"
Immagine news Serie A n.6 Genoa a un passo dalla salvezza, Vasquez: "Ci siamo rialzati dopo un inizio difficile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Arezzo, i tifosi celebrano la promozione con uno striscione: "ABBiamo scritto la storia"
Immagine news Serie B n.2 De Laurentiis assente al 'San Nicola' per Bari-Entella. Il retroscena legato all'ordine pubblico
Immagine news Serie B n.3 Mirri: "L'ambizione è portare il Palermo in A e di poterci restare con investimenti mirati"
Immagine news Serie B n.4 Gorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere tutto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della categoria
Immagine news Serie B n.6 Gil Puche: "Alla chiamata della Juve non si può dire di no. Con la Next Gen, grande lavoro"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, riuscito l’intervento per Alastra: stop per la rottura del tendine d’Achille
Immagine news Serie C n.2 Perugia, rinnovo per Tozzuolo: il difensore blindato fino al 2028
Immagine news Serie C n.3 Supercoppa Serie C, goleada Vicenza: ad Arezzo finisce 5-2, Morra e Stuckler mattatori
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, Piccinini carica l’ambiente: "Vogliamo vincere il derby e andare avanti"
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, Colombo avverte: "Derby che vale doppio, col Casarano equilibrio e coraggio"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Stellone: "I tifosi ci hanno dato dei venduti, mi sono sentito offeso"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Como-Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F., Giugliano: "Scudetto non scontato, spero tante ragazze restino"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile campione d’Italia, Rossettini: "Dedicato ad Astori e Manninger"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia! Battuta la Ternana, inutile il successo dell'Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Tramezzani: "Contro squadre big come la Fiorentina, abbiamo sempre reso"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: il Genoa pareggi a spera ancora. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: la Juve batte il Napoli sul finale. La classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!