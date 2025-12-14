Fulham, Marco Silva: "Vittoria meritata. Wilson? Sta vivendo il suo miglior momento"

Marco Silva, tecnico del Fulham ha commentato così ai canali ufficiali del club il successo per 3-2 sul Burnley: "Credo che sia stata una vittoria meritata per noi. Ci sono state molte occasioni per entrambe le squadre. Alcune delle occasioni che abbiamo sprecato sono nate da errori spontanei da parte nostra. In alcuni momenti, avevamo bisogno di una migliore comunicazione, di una migliore leadership. Speriamo che in futuro non accada più.

Abbiamo iniziato molto bene, il che è stato importante per noi. L'esecuzione da parte dei giocatori è stata brillante su quell'angolo per il gol di Emile. Hanno pareggiato in un momento in cui la nostra linea difensiva avrebbe dovuto essere molto più stretta e compatta. Ma siamo stati cinici nel primo tempo, con il modo in cui abbiamo segnato i gol e un'altra buona esecuzione da parte di Harry Wilson, con il modo in cui ha tenuto palla per servire Calvin. Nel secondo tempo abbiamo avuto due o tre momenti in cui avremmo dovuto segnare per il 3-1. Abbiamo segnato un gol molto bello con un attacco veloce da parte nostra: era chiaro che, ogni volta che riuscivamo a connettere i passaggi tra di noi, riuscivamo a creare occasioni".

Elogio a Wilson, mattatore con 1 gol e 2 assist: "Chiaramente, secondo me, sta vivendo il momento migliore della sua carriera finora. Entrambi gli assist sono stati eccellenti e il suo gol è stato di altissimo livello. Senza palla, sta lavorando duramente per aiutare la squadra. Che serata da parte sua: ancora una volta decisivo".