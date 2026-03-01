Fulham, Marco Silva ammette: "Se Wilson gioca così sarà difficile per noi trattenerlo"

Il tecnico del Fulham, Marco Silva, ha commentato così la situazione contrattuale di Harry Wilson dopo il successo di oggi per 2-1 contro il Tottenham: “Sta vivendo una grande stagione - ha ammesso Silva -. Ha le persone giuste intorno a sé che si occupano di queste situazioni, della questione contratto.

Il club è in contatto con il suo entourage il più possibile per provare a risolvere. Non mi nascondo: se continua a giocare così bene, sarà ancora più difficile tenerlo - ha aggiunto -. È chiaro, ma preferiamo che vada così. Quando un giocatore entra nell’ultimo anno di contratto e rende così bene come sta facendo Harry, queste dinamiche sono normali. La realtà è che non molliamo affatto.

Siamo molto contenti di lui, anche lui sta bene con noi. Ora tocca alle persone intorno a lui pensare al futuro, e a noi come club provare a trattenerlo anche per il prossimo anno, se possibile”, ha concluso l'allenatore.

La sensazione è che il Fulham proverà fino all’ultimo a rinnovare, consapevole che trattenere Wilson significherebbe dare continuità a un gruppo che sta mostrando identità e competitività anche contro le big.