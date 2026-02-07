Ufficiale
Meteora alla Lazio, oggi svincolato: Kakuta lascia la Turchia nonostante l'ottimo bottino
TUTTO mercato WEB
Gaël Kakuta è da ieri senza squadra. Il Sakaryaspor, squadra di seconda divisione turca, ha annunciato la risoluzione del contratto. Questo nonostante l'ottima prima parte di stagione, nella quale ha segnato 8 reti in 20 partite. 34 anni, Kakuta ha giocato anche in Italia, pur senza lasciar tracce: due presenze con la maglia della Lazio nel 2014, di cui una da 4' in Serie A e una da 22' in Europa League.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile