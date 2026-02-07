Bayern Monaco, Kompany: "I ragazzi hanno la stessa fame. Dobbiamo trovare più equilibrio"

In vista della gara di domani contro l'Hoffenheim, il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa: "Sono rientrati tutti. Kane era malato all'inizio della settimana, ma i ragazzi sono in forma. L'energia in allenamento è stata massima. Ci siamo goduti questa settimana di allenamento completa. Gnabry? Serge ha spesso mostrato le sue qualità. Inoltre, è molto importante nello spogliatoio. Ha un ruolo speciale, anche fuori dal campo. Apprezzo il suo ruolo. Crediamo che possa continuare a fare quello che ha fatto ultimamente anche nei prossimi anni.

Le ambizioni della squadra? C'è la stessa fame. Abbiamo giocato sette partite in 20 giorni. Abbiamo dimostrato quella fame dal 1° gennaio, anche in quelle prime partite con quei risultati. Ma quando si hanno così tante partite, anche in trasferta, una settimana come quella che abbiamo appena avuto a volte fa bene. Poi puoi godertela. Siamo stati in grado di prepararci. La prossima settimana avremo di nuovo tre partite in sei giorni, ma poi avremo tre settimane come questa.

La difesa? Il mio ruolo è quello di analizzare tutto con molta attenzione. Il fatto che stiamo segnando molti gol fa parte del mio ruolo. Anche volerne subire il minor numero possibile fa parte del mio ruolo. Non ci piace subire gol, ma restiamo la miglior difesa in Germania. Dobbiamo trovare un equilibrio, fare meglio, ma anche che nessuno lo faccia meglio di noi. Dobbiamo guardare le cose in questo contesto, che si tratti del numero di partite o della struttura. Cerchiamo sempre di essere proattivi. Abbiamo segnato 74 gol. Questo è il rovescio della medaglia. Dovrebbe essere considerato accettabile. Non è bianco o nero".