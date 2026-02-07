James Rodriguez, sei mesi in Minnesota super pagati. Ecco quanto percepirà il colombiano

James Rodriguez è approdato in MLS dove in questi sei mesi avrà come obiettivo principale quello di trovare la forma migliore per giocare i Mondiali a giugno con la nazionale colombiana. Informa intanto Bein Sports che il trequartista sarà il giocatore più pagato di sempre del Minnesota United.

Quali sono le sue condizioni contrattuali?

Stando alle indiscrezioni, James guadagnerà per soli sei mesi ben 5 milioni di dollari. L'accordo è inizialmente fino a giugno con la possibilità di prorogare fino alla fine dell'anno.

Chi sono i più pagati in MLS?

Proporzionalmente alla durata dell'accordo, James sarebbe di fatto il terzo giocatore più pagato della Lega dopo Son Heung-Min e Lionel Messi. Il sudcoreano per un anno a Los Angeles ha 10.4 milioni di dollari garantiti mentre la stella argentina percepisce un contratto base annuo di 12 milioni di dollari.