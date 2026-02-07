Bayern Monaco, Eberl: "Felici di aver rinnovato con Gnabry". E poi su Upamecano...

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl ha parlato innanzitutto delle situazioni di Gnabry e Goretzka: "Sono decisioni che riguardano la squadra - ha esordito il dirigente -. Hanno la stessa età, sono arrivati ​​nello stesso momento. Dovevamo decidere in quelle posizioni. Siamo molto contenti di aver potuto rinnovare con Serge. Abbiamo una buona concorrenza a centrocampo.

Abbiamo avuto colloqui molto aperti e trasparenti con Leon - ha proseguito -. Poi abbiamo concordato di separarci in estate. Vuskovic? Prima di tutto, ci occuperemo dei nostri contratti interni. Una volta sistemati, avremo difensori centrali di alto livello. Questo non significa che Vuskovic non sia un ottimo giocatore. Ma abbiamo anche difensori centrali molto bravi. Il nostro focus principale è sui nostri affari interni, come è noto.

Siamo in lizza per questa partita contro l'Hoffenheim, che per me è la squadra sorpresa di questa stagione. L'anno scorso le cose sono state molto difficili per loro. Sono come una fenice che risorge dalle ceneri, hanno messo insieme un'ottima squadra. Non vediamo l'ora di giocare contro un avversario davvero forte. Il futuro di Upamencano? Stiamo facendo buoni progressi con Upa e - ha concluso - non vediamo l'ora di poter fare un annuncio".