Manchester City-West Ham, le formazioni ufficiali: Reijnders nella mediana di Guardiola
TUTTO mercato WEB
Il programma della 17^ giornata prosegue alle 16.00, mandando in scena tra le altre la sfida tra Manchester City e West Ham. Haaland guida l'attacco dei Citizens, con alle spalle Cherki e Foden. L'ex Milan Reijnders fa parte del trio di centrocampo. Dall'altra parte, Bowen pericolo numero uno. Di seguito le formazioni ufficiali:
Manchester City (4-3-2-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland. All. Guardiola
West Ham (3-4-2-1): Areola; Walker-Peters, Kilman, Todibo; Fernandes, Potts, Magassa, Scarles; Paqueta, Summerville; Bowen. All. Espirito Santo
