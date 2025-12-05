Arsenal, l'emergenza in difesa si acuisce: Mosquera resterà ai box fino al 2026

La lista degli infortunati in casa Arsenal continua ad allungarsi. Dopo Gabriel Magalhaes e William Saliba, anche Cristhian Mosquera finisce ko. Il difensore spagnolo classe 2003, arrivato in estate dal Valencia per 15 milioni di euro, starà fuori almeno sei settimane per un problema alla caviglia riportato nella vittoria contro il Brentford. Il giocatore è caduto malamente durante un’azione difensiva e, secondo la BBC, verranno effettuati ulteriori accertamenti per confermare i tempi di recupero. Mikel Arteta ha confermato la gravità della situazione: "Mosquera sarà valutato nei prossimi giorni", ha spiegato in conferenza stampa. Il centrale aveva approfittato delle assenze di Gabriel e Saliba per ritagliarsi spazio, collezionando già 16 presenze stagionali.

In mezzo alle cattive notizie, però, emerge uno spiraglio positivo: Saliba è vicino al rientro. Il francese, fermato da un infortunio in allenamento, ha saltato le sfide con Chelsea e Brentford ma, secondo Arteta, è «a pochi giorni dal ritorno». Il suo recupero è cruciale per una squadra che vuole difendere il primato in Premier League e completare una fase a gironi di Champions fin qui impeccabile.

Per Gabriel, invece, il rientro è previsto a gennaio, lo stesso mese in cui dovrebbe tornare anche Mosquera. La coppia Gabriel–Saliba, cardine della miglior difesa d’Inghilterra e tra le più solide in Europa, resta quindi temporaneamente smontata. In attesa dei recuperi, Arteta potrà contare su Hincapié, mentre Jurrien Timber e Riccardo Calafiori rappresentano valide alternative per tamponare l’emergenza.