In Francia sono sicuri: Ekitike si è rotto il tendine d'Achille, a due mesi dal Mondiale

Terribile notizia per Hugo Ekitike. Ieri sera, al 30° minuto del quarto di finale di ritorno di Champions League contro il PSG (0-2), l'attaccante del Liverpool si è infortunato durante un appoggio ed è crollato a terra. "Hugo si è fatto molto male, è un infortunio piuttosto grave", ha dichiarato Arne Slot in conferenza stampa dopo la partita persa e l'eliminazione dalla Champions League dei Reds. Secondo le informazioni raccolte da RMC Sport, il francese di 23 anni è stato sottoposto a un primo rapido esame negli spogliatoi subito dopo la partita, il cui esito lascia presagire brutte notizie.

Un esame clinico più approfondito è previsto per la giornata di oggi, ma secondo il media francese dovrebbe trattarsi della rottura del tendine d'Achille, uno degli infortuni più gravi per un calciatore. L'ex PSG non tornerà a giocare prima della fine della stagione e dunque salterà i Mondiali in programma tra due mesi. Lo staff medico e tecnico della Francia è in contatto con i colleghi del Liverpool da ieri sera per seguire gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del giocatore. In giornata è atteso un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di Ekitike.

L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha confidato nel post-partita: "Sembra molto grave. Sembra essersi fatto molto male, ma è difficile dire quanto. Vedremo. Non promette bene, questo è chiaro. Non l'ho visto nell'intervallo e dopo la gara era già tornato a casa. Non gli ho ancora parlato".