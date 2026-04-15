Yamal sognava Lebron: alla fine l'Atletico Madrid lo trasforma in meme sui social

Quell'immagine iconica di LeBron James con gli occhiali da sole e le cuffie bianche nelle orecchie, che simboleggiò la rimonta dei Cleveland Cavaliers da 1-3 sui Golden State Warriors nella storica finale NBA 2016, con tanto di trofeo impensabile è stata sfruttata abbondantemente in settimana dal Barcellona. È stato Lamine Yamal a dare inizio a tutto, seppur con la foto del cestista statunitense dolcemente "appisolato" su quel titolo che nessuno credeva fosse possibile. Quasi a volersi calare nei panni della star di NBA.

"LeBron James è un altro dei modelli che possono ispirarmi. Spero di giocare bene come lui. Sicuramente è una delle mie ispirazioni, assieme a mia mamma che è una che ha sempre lottato. Comunque sì, LeBron è tra quegli sportivi che ha fatto rimonte storiche", aveva dichiarato in conferenza stampa alla vigilia. Poi il club blaugrana ha cavalcato l'onda, tutti i giocatori hanno ripreso la foto di LeBron e fantasticato sulla remuntada da infliggere all'Atletico Madrid nel ritorno dei quarti di Champions League.

Peccato che alla fine siano stati i rojiblancos a volare in semifinale, non il Barcellona. E ci è voluto un attimo affinché il club madrileno potesse prendersi la sua rivincita sui social, deridendo i blaugrana sui social network ufficiali. Tra i post più virali ovviamente il collage con le immagini di Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Alexander Sorloth e Julian Alvarez con occhiali e cuffie, nella stessa posa di LeBron James nell'immagine a cui si era riferito Lamine Yamal, evocando la rimonta fallita dagli avversari al Metropolitano.