18 anni appena compiuti, 2 reti in 20'. Il Benfica blinda il gioiellino con clausola da 80 milioni
Il Benfica blinda un suo gioiellino, il giorno dopo il compimento dei 18 anni. Il club rende noto di aver rinnovato il contratto dell'attaccante Anisio Cabral. Accordo fino al 2031 e clausola rescissoria di 80 milioni di euro.
Nato a Lisbona il 15 febbraio 2008, Cabral è stato impiegato da José Mourinho in 3 spezzoni di gara, per un minutaggio complessivo di 20' e segnando ben 2 reti.
✍️ Anísio Cabral continua de águia ao peito! 🦅 pic.twitter.com/cz5VyPbHqt
— SL Benfica (@SLBenfica) February 16, 2026
