In Spagna in arrivo la tempesta Marta e LaLiga cambia il calendario: rinviata Siviglia-Girona

Il maltempo cambia i piani de LaLiga. La sfida tra Siviglia e Girona, inizialmente in programma sabato alle 18:30 al Ramón Sánchez-Pizjuán, è stata rinviata a causa della tempesta Marta e si giocherà domenica alle 16:15. Alla base della decisione, l’allerta meteo arancione attiva sull’intera provincia: il Siviglia aveva chiesto lo spostamento ritenendo rischiosi gli spostamenti dei tifosi provenienti dalle aree limitrofe.

La comunicazione è arrivata a LaLiga, che inizialmente ha rimarcato l’assenza di un’allerta rossa e ha indicato la Sottodelegazione del Governo come unico organismo competente a disporre una sospensione. A sua volta, la Sottodelegazione ha rimandato la responsabilità alla Giunta Regionale dell’Andalusia, nonostante precedenti in cui era intervenuta direttamente: tra questi, anche Atlético Madrid-Siviglia del 3 settembre 2023, fermata a Madrid.

Il rimpallo di competenze ha alimentato il malumore in città, anche alla luce del recente rinvio di Rayo Vallecano-Oviedo per le condizioni del terreno di gioco e non per un’allerta meteo. A rafforzare la richiesta del club è arrivato l’intervento formale del Consiglio Comunale di Siviglia. Alla fine, il via libera allo spostamento è arrivato: appuntamento domenica alle 16:15, con l’obiettivo di garantire sicurezza e regolarità.