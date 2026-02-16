PSG verso il derby di Champions, dopo il ko a Rennes. Luis Enrique: "Sconfitta strana"

Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del derby fra Monaco e Paris Saint-Germain, valido per l'andata dei playoff di Champions League. I campioni d'Europa in carica sono reduci da un sorprendente ko in Ligue 1 contro il Rennes. Ecco le sue parole:

"La sconfitta è strana. Se pensi alle occasioni che abbiamo creato contro Marsiglia e Rennes, è stato molto simile. Ne abbiamo create tante. Nella partita contro il Marsiglia abbiamo segnato cinque gol. Contro il Rennes ne abbiamo realizzato solo uno. E abbiamo perso perché sono stati molto cinici. Questa è l'analisi di un allenatore professionista. È meglio tornare a casa con una vittoria, ma siamo abituati a superare le difficoltà. È un momento unico; stiamo iniziando la vera Champions League, con due partite contro lo stesso avversario".