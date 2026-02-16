L'agente di Klopp: "Continuano ad arrivare richieste. Al momento è felice del suo ruolo"

Marc Kosicke, agente di Jurgen Klopp, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Transfermarkt. E fa chiarezza circa l'eventuale ritorno in panchina del suo assistito:

"Forse a un certo punto dirà che ha bisogno di tornare a sentire l'odore dello spogliatoio. Ma al momento è molto, molto felice del suo ruolo. Prima di unirsi alla Red Bull, Jürgen avrebbe potuto allenare gli Stati Uniti o l'Inghilterra. Probabilmente anche la Germania, se Julian Nagelsmann non fosse stato chiamato prima".

Kosicke ha sottolineato come non siano mancate le richieste dalle big di Premier League: "Anche Chelsea e Manchester United si sono informati, sebbene Jürgen avesse chiaramente dichiarato che non avrebbe allenato nessun altro club in Inghilterra. Queste richieste continuano ad arrivare. È estremamente soddisfatto di ciò che ha ottenuto. Ed è ancora meraviglioso passare alla storia come uno dei pochi allenatori ad aver allenato solo tre club senza mai essere licenziato".