Ufficiale

Gradito ritorno in casa Brighton: Gross lascia il Borussia Dortmund, firma per 18 mesi

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:12Calcio estero
Michele Pavese

Il Brighton & Hove Albion riabbraccia uno dei protagonisti più rappresentativi della propria storia recente. Pascal Gross è ufficialmente tornato a vestire la maglia dei Seagulls, firmando un contratto di 18 mesi valido fino a giugno 2027. Il centrocampista tedesco rientra sulla costa sud dell’Inghilterra dopo un’esperienza di un anno e mezzo al Borussia Dortmund, in Bundesliga, in un’operazione dai termini economici non resi noti.

Internazionale tedesco, Gross conosce perfettamente l’ambiente Albion: nella sua prima avventura con il club ha collezionato 261 presenze complessive, diventando una colonna portante del progetto che ha portato il Brighton a stabilizzarsi in Premier League e a raggiungere traguardi storici. Arrivato dall’Ingolstadt nel 2017, è stato uno degli uomini chiave nelle prime sette stagioni del club nella massima serie inglese.

Il tecnico Fabian Hürzeler ha accolto con grande entusiasmo il ritorno del centrocampista: "Siamo davvero felici di riavere Pascal con noi. È un giocatore straordinario, che conosco bene. Porta leadership, esperienza e qualità: caratteristiche fondamentali per il gruppo nella seconda parte della stagione". Un profilo, dunque, non solo tecnico ma anche carismatico, capace di incidere dentro e fuori dal campo.

Giocatore estremamente versatile, Gross ha disputato 228 partite di Premier League con il Brighton, mettendo a segno 30 gol e fornendo 45 assist. Il suo contributo è stato determinante per i migliori piazzamenti di sempre del club in campionato e per la storica qualificazione alle competizioni europee. Le sue prestazioni con l’Albion gli sono valse anche la convocazione in nazionale nel 2023: finora conta 16 presenze con la Germania e ha preso parte a Euro 2024. Ora, il ritorno a casa per scrivere un nuovo capitolo in bianco e blu.

