Grave episodio in Francia: tre giovani colpiti da fumogeni durante Mougins-Bastia

Un grave episodio ha macchiato il fine settimana di Coppa Gambardella, competizione calcistica francese giovanile organizzata dalla FFF riservata a squadre francesi composte da giocatori Under-18, trasformando una partita giovanile in un vero e proprio caso di ordine pubblico. Durante la trasferta del Bastia sul campo del Mougins, tre giovani calciatori bastiesi sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti da fumogeni sparati direttamente in campo.

Come riportato da France 3, l’incontro, già acceso dal punto di vista sportivo, ha rapidamente assunto contorni inquietanti prima ancora dell’intervallo. La situazione è degenerata quando alcuni fumogeni sono stati lanciati verso il terreno di gioco, colpendo i giocatori del Bastia e creando panico tra atleti e staff. A quel punto, l’arbitro ha deciso per l’interruzione definitiva della gara, ritenendo impossibile proseguire in condizioni di sicurezza.

La Prefettura è intervenuta con fermezza, definendo quanto accaduto "inaccettabile" e denunciando un comportamento "pericoloso e irresponsabile". Sebbene non siano stati diffusi dettagli precisi sulla gravità delle ferite riportate dai tre giovani calciatori, le autorità hanno confermato l’apertura di un’indagine ufficiale per individuare e punire i responsabili dei lanci.

Nel frattempo, sia il Mougins che il Bastia hanno fatto sapere, attraverso comunicati ufficiali, di essere a completa disposizione delle autorità e degli organi competenti, ribadendo la volontà di fare piena luce sull’accaduto.