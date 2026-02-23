Ha rimpiazzato Gyokeres allo Sporting e segnato al Napoli: chi è il nuovo Luis Suarez

Lo Sporting Lisbona avrà anche perso Viktor Gyokeres, passato all'Arsenal in estate, ma in compenso ha trovato un nuovo bomber. E curiosamente porta il nome di una leggenda del Liverpool e del calcio uruguaiano, soprannominato il Pistolero. Parliamo infatti di Luis Suarez, attaccante colombiano classe '97 che ha raggiunto quota 20 gol in Liga Portugal, agganciando Pavlidis nella lotta per il premio di capocannoniere del campionato.

Quasi a fine febbraio, il 28enne originario di Santa Marta si sta confermando la principale fonte di gol dello Sporting, oltre che capace di raccogliere la pesantissima eredità di Gyokeres. Lo svedese con la maglia dei leoni è riuscito a segnare 39 gol in una sola stagione e prendendo come riferimento solamente le 33 partite di Liga Portugal, diventando uno dei nomi più illustri dello Sporting.

Ma Luis Suarez, acquistato come diretto sostituto del Cannibale, sta già scrivendo la storia alla sua prima stagione con lo Sporting in una lista dove solo due giocatori sono riusciti a entrare due volte: oltre a Bas Dost, anche Gyokeres ha concesso il bis, con 29 gol nella Liga 2023/2024 e 39 nel 2024/2025. Prelevato dall'armeria per 22,1 milioni di euro (più 5 milioni di possibili bonus), conta in questa stagione un totale di 27 gol in 36 partite tra tutte le competizioni. Il passo dei bomber del passato lo sta tenendo eccome, considerando che il campionato portoghese non è ancora finito.

Tra l'altro Suarez formato colombiano si è fatto conoscere anche dall'Italia questa stagione, avendo bucato il Napoli nella sconfitta (1-2) del Maradona lo scorso 1 ottobre nella League Phase di Champions League. Un calcio di rigore trasformato al minuto 62 dopo essere subentrato all'intervallo per Catamo. Ad oggi la punta di 28 anni ha un contratto fino al 2030 e una clausola rescissoria di 80 milioni di euro, blindato dunque con doppia mandata dallo Sporting Lisbona.