United ora 4° in Premier, Carrick: "Dovuto lavorare molto. Sesko spietato, Lammens immenso"

Il Manchester United ha spiccato il volo, dopo anni bui e senza un'apparente via d'uscita, con l'esonero di Ruben Amorim a gettare nuove ombre su un club che dai tempi di Sir Alex Ferguson sembra aver perso la via maestra. Invece, dall'ingaggio di Michael Carrick come allenatore ad interim, i Red Devils hanno ritrovato stabilità e soprattutto continuità di risultati. In ultima battuta con il successo di misura di questa sera sull'Everton, firmato Sesko.

Il tecnico del Manchester United, Michael Carrick, è intervenuto così ai microfoni di BBC Match of the Day: "Abbiamo dovuto lavorare molto, merito dell'Everton che ci ha reso le cose difficili, costringendoci a difendere spesso la nostra area. Lo spirito con cui abbiamo protetto la porta è stato di altissimo livello. Un clean sheet è fantastico. Possiamo giocare meglio di così, ma allo stesso tempo è gratificante venire in trasferta e vincere 1-0", l'analisi proposta.

Poi ha commentato il gol di Benjamin Sesko: "Grande conclusione, è stato spietato, mi piace il modo in cui ha segnato con estrema sicurezza. Ottima giocata di Matheus Cunha e Bryan Mbeumo per preparare l'azione. Abbiamo i giocatori giusti per colpire in contropiede. Sono felicissimo per Ben Sesko, è entrato di nuovo e ha fatto la differenza".

Un commento poi su Matheus Cunha: "Matheus ha dovuto difendere nel secondo tempo e lo ha fatto molto bene. Ha fatto un passaggio sopra la linea difensiva incredibile per il gol. Avevamo bisogno di una prestazione di squadra totale per la pressione che ci ha messo l'Everton, e i ragazzi l'hanno fornita. Se lo fai, vieni premiato perché abbiamo giocatori pericolosi". Invece sulla prestazione di Senne Lammens: "Ha fatto un paio di parate davvero belle, è sembrato calmo e composto in un ambiente difficile. Molti calci d'angolo arrivavano sotto la traversa, non si è innervosito, ha fatto buone scelte e ha mostrato mani sicure. È stato immenso per noi stasera".

Infine la conclusione in merito al quarto posto guadagnato e in testa a Chelsea e Liverpool:" Sono entusiasta del risultato e dello spirito, i ragazzi hanno dato il massimo sacrificandosi l'uno per l'altro. Dal punto di vista dei risultati è andata bene, ma abbiamo ancora molto da dare".