Ufficiale Svincolato da gennaio, Renzo Saravia torna in Europa: ha firmato con il Valencia

Il Valencia ha ingaggiato Renzo Saravia fino al termine della stagione. Dopo il superamento delle visite mediche, il club spagnolo ha annunciato ufficialmente l'arrivo del terzino destro di 32 anni, in arrivo per sopperire all'assenza a lungo termine di Dimitri Foulquier. I blanquinegres hanno sostituito l'iscrizione di Foulquier nelle liste ufficiali a causa della gravità del suo infortunio.

Quanto all'argentino, era svincolato dopo aver lasciato l'Atletico Mineiro a gennaio. Ritorna in Europa dopo una parentesi poco brillante con il Porto, con l'obiettivo di dimostrare di meritare una permanenza più lunga.

Il comunicato ufficiale

"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo per l'ingaggio di Renzo Saravia fino al termine della stagione attuale.

Il calciatore argentino (Córdoba, 16/06/1993) arriva al Valencia CF per rinforzare la fascia destra, coprendo l'assenza di Dimitri Foulquier, la cui licenza federale è stata sostituita a causa di un grave infortunio.

Renzo Saravia ha vestito la maglia dell'Atlético Mineiro fino allo scorso gennaio e, nel corso della sua carriera, ha militato in club sudamericani di rilievo come Botafogo, Internacional di Porto Alegre, Racing Club de Avellaneda e Belgrano di Córdoba, oltre al FC Porto, squadra con cui ha vissuto la sua prima esperienza competitiva in Europa; in quel periodo ha disputato diverse partite internazionali con la nazionale argentina.

Il giocatore, 32 anni, approda al Camp de Mestalla per apportare esperienza e maturità agonistica alla squadra guidata dal nostro allenatore, Carlos Corberán".