Ronaldo al top a 41 anni, Roberto Martinez: "Ha un segreto per la sua longevità nel calcio"

"Osserviamo sempre i giocatori che fanno parte della nazionale. Li analizziamo sempre secondo tre criteri. Il primo è il loro talento, ovvero le qualità che possono apportare alla squadra. Il secondo è la loro esperienza. Il terzo è la loro attitudine". Parla così Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, a proposito della rosa che sta costruendo in vista del Mondiale estivo 2026. E per l'occasione ci sarà un grande atteso, che a 41 anni potrebbe giocarsi l'ultima possibilità di vincere la Coppa del Mondo.

"Penso che quando lavori con qualcuno come Cristiano Ronaldo, vedi il suo talento e, grazie alla sua longevità, ha saputo adattarsi. Prima era più un'ala che cercava le situazioni di uno contro uno. Oggi è più un punto di riferimento, un numero nove in area, con i suoi movimenti tra le linee e i suoi record di gol", ha raccontato il CT del Portogallo nel nuovo podcast 'Portugal Football Summit'. "In questa stagione ha segnato 25 gol in 30 partite".

E ancora: "L'aspetto più impressionante di Cristiano è la sua attitudine. Non ho mai lavorato con un giocatore che, ogni mattina, si concentrasse così tanto sul migliorare le proprie prestazioni durante la giornata. Penso quindi che sia un esempio che illustra la responsabilità che abbiamo come staff tecnico: se potessimo tenere Cristiano per sempre, sarebbe il modo più semplice per allenare i nuovi giocatori che arrivano in nazionale", ha spiegato il tecnico spagnolo, che non intende privarsi di CR7.

"Il suo desiderio, il suo obiettivo, è sfruttare ogni giorno per migliorarsi. È questo il segreto della sua longevità. Il segreto per raggiungere quell'obiettivo ogni mattina e quella sete di vittoria. Per noi, non c'è influenza migliore che avere Cristiano nello spogliatoio", la conclusione. A discapito delle voci che invece parlano di un giocatore ormai indirizzato verso il tramonto di carriera. Invece l'ex Real Madrid e Juventus sta lottando con le unghie e con i denti per portare a casa il titolo di Saudi Pro League con l'Al Nassr, con l'obiettivo di tagliare il traguardo dei 1000 gol in carriera.