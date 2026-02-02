Ufficiale
Ha segnato al Bologna in Europa League, ora firma per il Celtic: Adamu vola in Scozia
Il Celtic si è assicurato un nazionale austriaco, si tratta di Junior Adamu, arrivato in prestito dal Friburgo. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto.
24 anni, attaccante, Adamu vanta 9 presenze con l'Austria e in questa stagione ha raccolto 29 presenze con la maglia del Friburgo, segnando due reti tra cui una al Bologna in Europa League.
