Contese all'Italia gli Europei, ora finisce in Championship: Phillips va a Sheffield
Kalvin Phillips scende in Chamnpionship. L'ex nazionale inglese, vice-campione d'Europa nel 2021 con la selezione di Gareth Southgate, lascia il Manchester City e si accasa allo Sheffield United. Accordo in prestito fino al termine della stagione. 30 anni, il centrocampista non rientrava nei piani di Pep Guardiola, che in questa prima parte di stagione lo aveva impiegato per la miseria di 7 minuti, lo scorso 24 settembre, in Coppa di Lega contro l'Huddersfield.
