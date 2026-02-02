Ufficiale
Bayer Leverkusen, richiamato dal prestito Oermann. Sarà a disposizione di Hjulmand
Il Bayer Leverkusen rende noto il rientro di Tim Oermann, difensore centrale di 22 anni, dal prestito allo Sturm Graz. Termina dopo 7 mesi e 24 presenze la sua esperienza in Austria e ora il giocatore sarà a disposizione di Kasper Hjulmand.
Il club tedesco fa sapere, attraverso il suo direttore sportivo Simon Rolfes: "Tim Oermann è diventato in brevissimo tempo un giocatore chiave per lo Sturm Graz e ha anche maturato una preziosa esperienza internazionale in Europa League. Recedendo prematuramente il prestito, teniamo conto di questo: visti i suoi significativi progressi negli ultimi mesi, Tim può diventare un giocatore prezioso per il Bayer 04 in questa stagione."
