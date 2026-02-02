Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Bayer Leverkusen, richiamato dal prestito Oermann. Sarà a disposizione di Hjulmand

Bayer Leverkusen, richiamato dal prestito Oermann. Sarà a disposizione di HjulmandTUTTO mercato WEB
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:25Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Il Bayer Leverkusen rende noto il rientro di Tim Oermann, difensore centrale di 22 anni, dal prestito allo Sturm Graz. Termina dopo 7 mesi e 24 presenze la sua esperienza in Austria e ora il giocatore sarà a disposizione di Kasper Hjulmand.

Il club tedesco fa sapere, attraverso il suo direttore sportivo Simon Rolfes: "Tim Oermann è diventato in brevissimo tempo un giocatore chiave per lo Sturm Graz e ha anche maturato una preziosa esperienza internazionale in Europa League. Recedendo prematuramente il prestito, teniamo conto di questo: visti i suoi significativi progressi negli ultimi mesi, Tim può diventare un giocatore prezioso per il Bayer 04 in questa stagione."

Articoli correlati
Perso Tah, il Bayer acquista Tim Oermann. Il difensore sarà prestato allo Sturm Graz... Perso Tah, il Bayer acquista Tim Oermann. Il difensore sarà prestato allo Sturm Graz
Bayer Leverkusen, 'prenotato' Oermann: il difensore del Bochum verrà girato in prestito... Bayer Leverkusen, 'prenotato' Oermann: il difensore del Bochum verrà girato in prestito
UFFICIALE: Bochum, il giovane Tim Oermann va in prestito al Wolfsberger UFFICIALE: Bochum, il giovane Tim Oermann va in prestito al Wolfsberger
Altre notizie Calcio estero
L'Amburgo pesca dal Basilea il rinforzo offensivo: ecco il nigeriano Otele UfficialeL'Amburgo pesca dal Basilea il rinforzo offensivo: ecco il nigeriano Otele
Bayer Leverkusen, richiamato dal prestito Oermann. Sarà a disposizione di Hjulmand... UfficialeBayer Leverkusen, richiamato dal prestito Oermann. Sarà a disposizione di Hjulmand
Un talento nigeriano per l'attacco dell'Augsburg. Arriva dall'Alanyaspor Un talento nigeriano per l'attacco dell'Augsburg. Arriva dall'Alanyaspor
Il Crystal Palace si tiene Mateta e spende una cifra record per Strand Larsen UfficialeIl Crystal Palace si tiene Mateta e spende una cifra record per Strand Larsen
Chelsea, Anselmino resta in famiglia: il difensore passa in prestito allo Strasburgo... UfficialeChelsea, Anselmino resta in famiglia: il difensore passa in prestito allo Strasburgo
Monaco, il giovane Michal passa al Metz: sarà un'arma per la lotta salvezza UfficialeMonaco, il giovane Michal passa al Metz: sarà un'arma per la lotta salvezza
Dura appena 5 mesi l'esperienza di O'Riley al Marsiglia. Il danese torna al Brighton... UfficialeDura appena 5 mesi l'esperienza di O'Riley al Marsiglia. Il danese torna al Brighton
Rio Ave, Gustavo Mancha nuovo rinforzo per la difesa: arriva dall'Olympiacos UfficialeRio Ave, Gustavo Mancha nuovo rinforzo per la difesa: arriva dall'Olympiacos
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
5 Udinese-Roma, le probabili formazioni: Dybala out, c'è Pellegrini con Soule e Malen
Ora in radio
Speciale Calciomercato 18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Repliche 20:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, ceduto Lookman all'Atletico Madrid a titolo definitivo. Il comunicato
Immagine top news n.1 Milan, salta l’arrivo di Mateta: dopo ulteriori verifiche i rossoneri hanno fermato l'operazione
Immagine top news n.2 Leo Messi può tornare a casa: principio d'accordo con il Newell's per il 2027
Immagine top news n.3 Lazio, offerti 30 milioni all'Inter per Davide Frattesi: no dei nerazzurri
Immagine top news n.4 Verona, esonerato Paolo Zanetti. Ecco il comunicato del club
Immagine top news n.5 Milan, ore decisive per Mateta: il punto in attesa delle ulteriori visite mediche
Immagine top news n.6 Thorsby verso Cremona, Onana in uscita: il punto sull'ultimo giorno di mercato del Genoa
Immagine top news n.7 Napoli, ecco Alisson Santos: il brasiliano ha iniziato le visite mediche a Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.2 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.3 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.4 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Giugliano, arriva in prestito dalla Cremonese il giovane Bozza
Immagine news Serie A n.2 Evacuo: “Harrison e Solomon possono essere innesti funzionali per la Fiorentina”
Immagine news Serie A n.3 Riso: “Frattesi felice di rimanere all’Inter. Per Lucca la Premier è un’opportunità”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Cristante: "Per stare attaccati al treno Champions bisogna vincere le partite"
Immagine news Serie A n.2 Addio al Lecce per Tete Morente, ha risolto il contratto. Ora il ritorno in Spagna
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Nani: "Mlacic in arrivo, in poche gare col suo talento ha attirato l'attenzione di tutti"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Nani: "Sognare è giusto, ma prima i 40 punti. Mlacic ha un grande futuro davanti"
Immagine news Serie A n.5 Non solo Kouamé, anche la B ha il suo caso: Ciammaglichella resta alla Juve Stabia, il motivo
Immagine news Serie A n.6 Il Cagliari saluta Luperto: "Esempio di dedizione alla causa, personalità positiva nel gruppo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, colpo in attacco: dal Catanzaro arriva Pandolfi a titolo definitivo
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, altro innesto per l'attacco: acquistato Tirelli dal Monopoli
Immagine news Serie B n.3 Altro colpaccio per la Sampdoria, dal Sassuolo arriva Nicholas Pierini
Immagine news Serie B n.4 Palermo, ecco Rui Modesto dall'Udinese: arriva in prestito con obbligo condizionato
Immagine news Serie B n.5 Giugliano, arriva in prestito dalla Cremonese il giovane Bozza
Immagine news Serie B n.6 Dopo l'addio al Bari Castrovilli riparte dalla Romagna: ha firmato con il Cesena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Altro addio in casa Pro Vercelli: Emmanuello ha risolto il proprio contratto
Immagine news Serie C n.2 Lecco, arriva il laterale Urso dalla Reggiana: prestito fino a fine stagione
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, colpo in attacco: arriva Antonucci dallo Spezia. Era a Bari in questa stagione
Immagine news Serie C n.4 Latina, Diego Catasus scende di categoria e va in prestito alla Vibonese
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, dal Trapani arriva Riccardo Palmieri a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, il centrocampista Niang saluta: torna al Modena per fine prestito
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, arriva un rinforzo in mezzo al campo dal Tottenham: ecco Csiki in prestito
Immagine news Calcio femminile n.2 Floe-Banusic fanno volare il Napoli: 2-1 in casa della Fiorentina in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma, nuovo innesto per l'attacco: arriva Leskinen dal Norrkoping
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, nuovo innesto in attacco: dall'Australia arriva Rasmussen. Ha firmato fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si chiude oggi la 12ª giornata: in programma Fiorentina-Napoli
Immagine news Calcio femminile n.6 Calcio donne: Girelli da record con Juve, 'Più di una pietra miliare'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping