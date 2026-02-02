Ufficiale
L'Amburgo pesca dal Basilea il rinforzo offensivo: ecco il nigeriano Otele
L'Amburgo rende noto l'acquisto di Philip Otele, esterno offensivo di 26 anni, dal Basilea. Il nigeriano si trasferisce in prestito fino al termine della stagione.
