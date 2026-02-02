Ufficiale Dura appena 5 mesi l'esperienza di O'Riley al Marsiglia. Il danese torna al Brighton

Già terminata l'esperienza di Matt O'Riley al Marsiglia. Dopo cinque mesi, il danese fa ritorno al Brighton, dove aveva peraltro iniziato la stagione, giocando le prime due partite di Premier League.

Il trequartista lascia la Francia dopo 25 partite agli ordini di Roberto De Zerbi e un gol segnato. Da regolamento, avendo già giocato per Brighton e OM in questa stagione, non avrebbe potuto vestire altre maglie fino al 30 giugno.

L'allenatore sei seagulls, Fabian Hurzeler, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Matt nel club. Conosciamo bene le sue qualità e non ho dubbi che si adatterà al meglio al gruppo molto rapidamente. Ha avuto un buon periodo con il Marsiglia, giocando regolarmente in nazionale e in Champions League, e crediamo che possa avere un impatto positivo sulla squadra nella seconda metà della stagione".