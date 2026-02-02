Ufficiale Monaco, il giovane Michal passa al Metz: sarà un'arma per la lotta salvezza

Lucas Michal passa dal Monaco al Metz, questo il comunicato ufficiale del club monegasco: "Il FC Metz ha ufficializzato l'innesto di Lucas Michal (20 anni), talento purissimo proveniente dall'AS Monaco. Il centrocampista, blindato dal club del Principato con un contratto fino al giugno 2029, approda in Lorena con la formula del prestito per proseguire il suo percorso di maturazione in Ligue 1. Si tratta di un'operazione strategica per i "Grenats", che si assicurano un profilo di grande prospettiva già pronto per i palcoscenici del massimo campionato francese.

Nonostante la giovane età, Michal vanta già un'esperienza significativa, essendo aggregato alla prima squadra monegasca da due stagioni. Dal suo esordio contro il Nantes nel maggio 2024, il classe 2005 ha collezionato circa venti presenze con la maglia dell'AS Monaco, calcando campi prestigiosi non solo in campionato e in Coppa di Francia, ma anche in Champions League. Questa continuità ad alti livelli testimonia la fiducia che il club biancorosso ripone nelle sue doti tecniche e nella sua duttilità tattica.

Originario di Ivry-sur-Seine e cresciuto calcisticamente tra Paris FC e Torcy, l'internazionale francese U20 ha vissuto un'ascesa fulminea: dopo aver vinto la Coppa Gambardella nel 2023, si è laureato co-capocannoniere dell'ultimo Mondiale U20 disputato in Cile. Ora, per il gioiello della cantera monegasca, si aprono le porte del Saint-Symphorien, dove cercherà di trascinare il Metz verso la salvezza. L’AS Monaco ha accompagnato il suo passaggio con un caloroso in bocca al lupo, certi che l'esperienza in maglia granata sarà un passaggio chiave per il suo futuro".