Un talento nigeriano per l'attacco dell'Augsburg. Arriva dall'Alanyaspor
TUTTO mercato WEB
L'Augsburg rende noto l'acquisto di Uchenna Ogundu. L'attaccante nigeriano, 19 anni, arriva dall'Alanyaspor e ha firmato un contratto fino al 2031.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile