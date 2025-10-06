Haaland devastante, più di un gol a partita: "Diventare papà mi ha reso migliore"

Erling Haaland ha firmato il gol decisivo nella vittoria del Manchester City sul Brentford (1-0) in Premier League, il suo 18esimo sigillo stagionale, confermandosi in stato di grazia. Dopo il match, l’attaccante norvegese ha raccontato come la paternità, arrivata alla fine del 2024 con la nascita del figlio avuto con Isabel Haugseng Johansen, lo abbia migliorato non solo come uomo, ma anche come calciatore.

"Fare il papà mi rende ancora migliore", ha dichiarato sorridendo l'ex Borussia Dortmund. "Una volta a casa non penso più al calcio. Prima, da giovane, pensi a tutto e a niente, ti preoccupi di certe cose. Ora mi stacco completamente e mi rilasso, e devo ringraziare mio figlio per questo". Il classe 2000 ha segnato la sua nona rete in sette giornate di Premier, la dodicesima in nove partite stagionali tra tutte le competizioni, e ha già realizzato sei gol in due presenze con la Nazionale.

Haaland ha anche ricordato un episodio del match contro il Brentford: "Prima della partita ero un po’ stanco. Entrando in campo pensavo: ‘Sarà dura’, ma dopo dieci secondi il mio avversario ha iniziato a spingermi, e questo mi ha motivato. Gli sono grato perché mi ha dato la carica giusta per il gol".