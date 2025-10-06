Ufficiale Senna Miangue riparte dall'Ungheria. L'ex Inter e Cagliari firma con l'Eto Gyor

L'ETO FC Gyor, squadra ungherese, ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Senna Miangue, calciatore belga con esperienza in Serie A e nelle competizioni internazionali. Cresciuto calcisticamente in Belgio, nelle giovanili di Beerschot e Antwerp, Miangue si è trasferito giovanissimo, a soli 16 anni, in Italia, entrando nel settore giovanile dell’Inter. Dopo aver scalato tutte le categorie del vivaio nerazzurro, ha debuttato in prima squadra nel 2016, a 19 anni, in un match di campionato contro il Palermo. Nello stesso anno ha collezionato altre due presenze con l’Inter, tra cui quella nel prestigioso successo per 2-1 contro la Juventus a San Siro.

Nel 2017 ha intrapreso una nuova avventura al Cagliari, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo. Con il club sardo ha disputato complessivamente 15 partite di Serie A. Successivamente, in cerca di maggiore continuità, ha militato in diverse squadre del campionato belga - Standard Liegi, KAS Eupen e Cercle Brugge - con quest’ultima che lo ha acquistato nel 2022.

In totale, Miangue ha collezionato 92 presenze nella Jupiler Pro League, segnando 3 gol e fornendo 1 assist. Ora il difensore belga si unisce all’ETO FC da svincolato, firmando un contratto fino al termine della stagione. Il direttore sportivo Steven Vanharen ha commentato così l’arrivo: "Senna è un giocatore di esperienza internazionale, con presenze sia in Serie A che nel massimo campionato belga. Porterà qualità e leadership al gruppo. Siamo felici di accogliere un profilo del suo calibro nella nostra squadra".