Yamal out per infortunio, de la Fuente non chiama Morata ma Borja Iglesias

Le porte della Nazionale sembravano ormai chiuse per Borja Iglesias. La sua ultima convocazione risaliva infatti a marzo 2023, nella prima lista di Luis de la Fuente. Ora, quasi due anni dopo quella sconfitta contro la Scozia, il commissario tecnico ha deciso di richiamare il Panda per colmare l’assenza di Lamine Yamal nel reparto offensivo.

Un ritorno dal forte valore simbolico: nell’agosto 2023, dopo lo scandalo legato a Luis Rubiales in seguito al Mondiale femminile vinto dalla Spagna, Borja Iglesias si era pubblicamente dissociato dalla Federazione. Aveva annunciato che non avrebbe più risposto alle convocazioni "finché le cose non cambieranno e non ci saranno conseguenze", affermando di "non sentirsi rappresentato da quanto accaduto nella Ciudad del Fútbol di Las Rozas".

Da allora, però, molto è cambiato, sia all’interno della RFEF, sia nella carriera del centravanti. Tornato al Celta Vigo nell’estate 2024, Borja ha ritrovato fiducia e continuità: in 51 partite ha realizzato 17 gol, gli stessi segnati nelle due stagioni precedenti tra Betis e la parentesi al Bayer Leverkusen, dove pure aveva conquistato Bundesliga e Pokal, ma senza riuscire a segnare.

Con sei reti in dieci giornate, il suo inizio di stagione è stato travolgente. "Pensavo di non essere nemmeno nella pre-lista, ma rappresentare il proprio Paese è una delle cose più belle per un calciatore", aveva dichiarato dopo l'ultima gara di Conference League. Solo pochi giorni dopo, la chiamata tanto attesa è arrivata. Non sostituirà direttamente Yamal, ma De la Fuente potrà contare su un profilo diverso: un attaccante generoso, capace di fare il "lavoro sporco", alla maniera di Morata.

Portieri: Raya, Remiro, Unai Simón

Difensori: Marcos Llorente, Le Normand, Cubarsí, Huijsen, Pedro Porro, Grimaldo, Cucurella, Vivian

Centrocampisti: Mikel Merino, Aleix García, Rodrigo, Zubimendi, Pedri, Baena, Barrios

Attaccanti: Dani Olmo, Ferran Torres, De Frutos, Yeremy Pino, Borja Iglesias, Oyarzabal, Jesús Rodríguez, Samu