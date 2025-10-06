Porto-Benfica 0-0, Farioli contento a metà: "Una squadra ha giocato per non perdere"

Francesco Farioli ha analizzato con equilibrio il pareggio interno contro il Benfica, che permette al suo Porto di mantenere l'imbattibilità stagionale anche se interrompe la serie di 7 vittorie consecutive in campionato: "Una squadra è venuta qui per non perdere e noi abbiamo provato tutto per vincere", ha detto, sottolineando l'atteggiamento prudente degli avversari.

Il tecnico italiano non nasconde comunque la propria soddisfazione: "Sono molto contento. Si è visto che abbiamo giocato con grande maturità. Di solito sono critico, ma oggi la squadra ha dimostrato di essere forte", ha aggiunto.

Farioli non lesina elogi per gli avversari: "Ho rispetto per il modo in cui il Benfica ha giocato. Mourinho è un grande allenatore: ha convinto i suoi giocatori al sacrificio, alla compattezza difensiva e a una mentalità pragmatica". Sull'assalto finale ha detto: "Abbiamo inserito uomini più offensivi, ma senza perdere l’equilibrio: se avessimo spinto troppo, saremmo stati puniti". Infine, sulla valutazione del risultato: "Credo sia un buon risultato. Avremmo meritato qualcosa in più, ma in partite così si può anche perdere. Abbiamo colpito un palo, il calcio cambia in un attimo. Dobbiamo essere contenti pur sapendo di aver dato tutto". Un punto che non soddisfa pienamente Farioli, anche se la strada è quella giusta.