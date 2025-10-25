Dortmund all'ultimo respiro: Beier scardina il Colonia al 96', BVB terzo in Bundesliga
Il Borussia Dortmund vince ancora dopo il successo ottenuto in Champions contro il Copenhagen: 1-0 all'ultimo respiro contro il Colonia, la decide Beier al sesto minuto di recupero della gara.
Ieri sera in Bundesliga nell'anticipo del venerdì il Werder Brema si è imposto 1-0 contro l'Union Berlino. Prosegue la marcia trionfale del Bayern Monaco, che va a vincere per 0-3 in casa del fanalino di coda Gladbach. Alle spalle dei bavaresi spicca il Lipsia, che batte l'Augsburg con un tennistico 0-6. Da segnalare anche il successo dell'Entracht Francoforte, avversario in Champions di Atalanta e Napoli nel corso della League Phase. Di seguito tutti i risultati, il programma del turno e la classifica aggiornata.
8ª GIORNATA
Werder Brema - Union Berlino 1-0
72' Grull
Amburgo - Wolfsburg 0-1
15' Daghim
Augsburg - Lipsia 0-6
10' Diomande, 18' Romulo, 22' Nusa, 38' Baumgartner, 56' Ouedraogo, 65' Lukeba
Eintracht Francoforte - St. Pauli 2-0
35', 56' Burkardt
Hoffenheim - Heidenheim 3-1
18' Asllani, 45'+2 Lemperle, 63' Kramaric, 75' Schimmer
Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco 0-3
64' Kimmich, 69' Guerreiro, 81' Karl
Borussia Dortmund - Colonia 1-0
90+6' Beier
Bayer Leverkusen - Friburgo (26 ottobre, 15.30)
Stoccarda - Mainz (26 ottobre, 17.30)
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 24 punti*
2. Lipsia 19*
3. Borussia Dortmund 17*
4. Stoccarda 15
5. Bayer Leverkusen 14
6. Eintracht Francoforte 13*
7. Hoffenheim 13*
8. Colonia 11*
9. Werder Brema 11*
10. Union Berlino 10*
11. Friburgo 9
12. Wolfsburg 8*
13. Amburgo 8*
14. St.Pauli 7*
15. Augsburg 7*
16. Magonza 4
17. Heidenheim 4*
18. Borussia Monchengladbach 3
* una partita in più
