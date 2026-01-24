Ufficiale Haraldsson prolunga con il Lille: il trequartista islandese ha rinnovato fino al 2030

E' fatta per un rinnovo in casa Lille. Il giocatore in questione è il trequartista Hakon Haraldsson che si lega al club fino al 2030, di seguito il comunicato ufficiale: "Hakon Haraldsson ha prolungato il suo contratto con il LOSC! Il 22enne centrocampista offensivo della nazionale islandese ha firmato un prolungamento di due anni. Il numero 10 dei Dogues è ora legato al club fino al 2030.

La sua storia con il Lille è iniziata all'inizio della stagione 2023-2024. Hakon si è rapidamente affermato come un giocatore chiave per la squadra, grazie alla sua versatilità come attaccante o centrocampista box-to-box, capace di giocare centralmente o sulle fasce. La sua tecnica, la sua abilità nei passaggi e il suo spirito combattivo, in particolare, lo hanno reso uno dei beniamini del Lille. La sua prima stagione è stata molto promettente (38 partite, 5 gol, tutte le competizioni), culminata con la partecipazione ai quarti di finale di Conference League. La sua seconda stagione (2024-2025) lo ha visto confermare il suo potenziale (38 partite, 8 gol, tutte le competizioni), segnando in particolare un gol negli ottavi di finale di Champions League contro il Dortmund. In questa stagione, il numero 10, ora capitano della nazionale islandese, continua la sua ascesa. Hakon Haraldsson ha già segnato 6 gol in 26 presenze nella stagione 2025-2026.

A 22 anni, con 19 gol in 102 presenze con il Lille, Hakon Haraldsson ha rinnovato il suo impegno con il Lille. Legato al club e ai suoi valori, il nazionale islandese spera di continuare a crescere e raggiungere nuove vette con Les Dogues".