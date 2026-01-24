Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Haraldsson prolunga con il Lille: il trequartista islandese ha rinnovato fino al 2030

Haraldsson prolunga con il Lille: il trequartista islandese ha rinnovato fino al 2030TUTTO mercato WEB
Oggi alle 21:56Calcio estero
Paolo Lora Lamia

E' fatta per un rinnovo in casa Lille. Il giocatore in questione è il trequartista Hakon Haraldsson che si lega al club fino al 2030, di seguito il comunicato ufficiale: "Hakon Haraldsson ha prolungato il suo contratto con il LOSC! Il 22enne centrocampista offensivo della nazionale islandese ha firmato un prolungamento di due anni. Il numero 10 dei Dogues è ora legato al club fino al 2030.

La sua storia con il Lille è iniziata all'inizio della stagione 2023-2024. Hakon si è rapidamente affermato come un giocatore chiave per la squadra, grazie alla sua versatilità come attaccante o centrocampista box-to-box, capace di giocare centralmente o sulle fasce. La sua tecnica, la sua abilità nei passaggi e il suo spirito combattivo, in particolare, lo hanno reso uno dei beniamini del Lille. La sua prima stagione è stata molto promettente (38 partite, 5 gol, tutte le competizioni), culminata con la partecipazione ai quarti di finale di Conference League. La sua seconda stagione (2024-2025) lo ha visto confermare il suo potenziale (38 partite, 8 gol, tutte le competizioni), segnando in particolare un gol negli ottavi di finale di Champions League contro il Dortmund. In questa stagione, il numero 10, ora capitano della nazionale islandese, continua la sua ascesa. Hakon Haraldsson ha già segnato 6 gol in 26 presenze nella stagione 2025-2026.

A 22 anni, con 19 gol in 102 presenze con il Lille, Hakon Haraldsson ha rinnovato il suo impegno con il Lille. Legato al club e ai suoi valori, il nazionale islandese spera di continuare a crescere e raggiungere nuove vette con Les Dogues".

Articoli correlati
Roma, contro il Lille Haraldsson sarà osservato speciale. Intanto si lavora al rinnovo... Roma, contro il Lille Haraldsson sarà osservato speciale. Intanto si lavora al rinnovo di Celik
"Trequarti di Roma". L'apertura de Il Messaggero è sulla caccia giallorossa ai fantasisti... "Trequarti di Roma". L'apertura de Il Messaggero è sulla caccia giallorossa ai fantasisti
Roma, la richiesta del Lille per Haraldsson è alta: la pista si raffredda Roma, la richiesta del Lille per Haraldsson è alta: la pista si raffredda
Altre notizie Calcio estero
Ci pensa Mbappé: il Real Madrid espugna il campo del Villarreal e prende il primato... Ci pensa Mbappé: il Real Madrid espugna il campo del Villarreal e prende il primato
Liverpool, Slot: "Partita molto aperta. Proteste? Troppo pochi 4 minuti di recupero"... Liverpool, Slot: "Partita molto aperta. Proteste? Troppo pochi 4 minuti di recupero"
Tris del Dortmund, Emre Can con la testa all'Inter: "Mercoledì gara molto importante"... Tris del Dortmund, Emre Can con la testa all'Inter: "Mercoledì gara molto importante"
Haraldsson prolunga con il Lille: il trequartista islandese ha rinnovato fino al... UfficialeHaraldsson prolunga con il Lille: il trequartista islandese ha rinnovato fino al 2030
Liverpool battuto, Van Dijk: "Sono molto deluso, dobbiamo ancora trovare continuità"... Liverpool battuto, Van Dijk: "Sono molto deluso, dobbiamo ancora trovare continuità"
Deijl lascia i Go Ahead Eagles: il terzino olandese è un nuovo giocatore del Feyenoord... UfficialeDeijl lascia i Go Ahead Eagles: il terzino olandese è un nuovo giocatore del Feyenoord
Ligue 1, il Monaco fa 0-0 prima della Juventus. Lorient corsaro sul campo del Rennes... Ligue 1, il Monaco fa 0-0 prima della Juventus. Lorient corsaro sul campo del Rennes
Liga Portugal, lo Sporting vince e avvicina il Porto. Tre punti anche per il Moreirense... Liga Portugal, lo Sporting vince e avvicina il Porto. Tre punti anche per il Moreirense
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
5 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce
Immagine top news n.1 Lazio, Sarri: "Romagnoli ci guida la linea difensiva, è irrinunciabile. Dia l'ho visto frizzante"
Immagine top news n.2 Fiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Palestra è un Frecciarossa, Mina si mette Piccoli in tasca
Immagine top news n.3 Cagliari corsaro fa suo lo scontro salvezza contro la Fiorentina: termina 1-2 la gara del Franchi
Immagine top news n.4 Napoli, ecco l'annuncio di De Laurentiis: Giovane prelevato dall'Hellas Verona
Immagine top news n.5 Il Franchi saluta Commisso. Squadre in campo e la Fiesole scrive: "Continua a tifarci da lassù"
Immagine top news n.6 Como-Torino 6-0, le pagelle: Baturina mostruoso, Da Cunha è il rigorista. Kuhn si sblocca
Immagine top news n.7 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Ramadani: "Con questo atteggiamento e spirito ce la faremo"
Immagine news Serie A n.2 Lecce, Di Francesco: "Banda e Sottil i giocatori con più talento. Dobbiamo arrivare alla salvezza sennò parliamo di niente"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Sarri in conferenza stampa al termine dell'incontro con il Lecce
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Di Francesco in conferenza stampa al termine della sfida con la Lazio
Immagine news Serie A n.5 Loyola sbarca a Pisa e guarda in alto: "Sarà solo il mio primo passo in Europa"
Immagine news Serie A n.6 Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Ringraziamo Biasci per i sette gol, ma stiamo facendo fatica"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Donadoni: "Ci teniamo stretto questo risultato. È stato un match dispendioso"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Di Serio verso l'addio: è sempre più vicino al trasferimento al Palermo
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: “Dimostrato una solidità difensiva importante”
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi dopo il pari contro il Modena: "Questa è la strada giusta"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Avellino 1-0, le pagelle: Artistico-gol, bravo Beruatto. Male Palumbo e Tutino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores: "Faccio i complimenti al Siracusa. Trapani? Non ci riguarda"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana a Sorrento, Raffaele: "Serviranno cattiveria ed episodi dalla nostra parte"
Immagine news Serie C n.3 Sudtirol-Padova, la lista dei convocati di Castori per la sfida di domani
Immagine news Serie C n.4 Mantova, fatta per Fiori al Frosinone: si trasferirà in prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, doppia operazione in uscita: Bassino a Cerignola e Djahl a Sion
Immagine news Serie C n.6 Ternana, il terzino Valenti si trasferisce in prestito al Poggibonsi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?