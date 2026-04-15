Il compagno si rompe il ginocchio, Paredes il primo a consolarlo: il momento toccante

La partita del Boca Juniors contro il Barcelona per la seconda giornata di Copa Libertadores è iniziata con una pessima notizia: Agustin Marchesin è uscito per un infortunio al ginocchio destro, lasciando il campo in lacrime e senza riuscire a poggiare saldamente il piede a terra. È stato sostituito da Leandro Brey al 12° minuto del primo tempo. "Mi sono rotto il ginocchio", ha detto disperato ai compagni prima di essere portato via in barella.

Il portiere 38enne si è visto crollare tutto addosso dopo pochi minuti dal via della partita, steso a terra dolorante. Ma per primo è stato Leandro Paredes a soccorrerlo, per capire le condizioni del suo compagno di squadra: l'ex centrocampista della Roma gli è sempre rimasto affianco nel momento in cui lo staff medico del Boca Juniors è intervenuto per verificare l'entità dell'infortunio. Appurata la gravità del guaio fisico riportato, Marchesin si è lasciato andare in uno sfogo liberatorio.

D'istinto, la prima cosa che ha fatto Paredes è stata una carezza alla testa, accompagnandolo poi sulla propria spalla per consolarlo con la fascia da capitano allacciata al braccio. Sconsolato, l'estremo difensore del Boca ha tentato di bloccare il cambio prima di scoppiare in pianto. Il labiale del ginocchio rotto ha smosso sentimenti forti in tutti i compagni di squadra, salvo poi lasciare il campo con il volto tagliato dalle lacrime. Fatale dunque la torsione insolita al ginocchio subita in un cambio di direzione repentino per tornare tra i pali in attesa di un cross. In un panorama al momento scoraggiante, la sua presenza nel Superclásico contro il River Plate di questa domenica è già esclusa.