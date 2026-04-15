Boca, Paredes conferma il peggio: "Marchesin si è rotto il crociato, gli mando un abbraccio"

Una notte indimenticabile in Copa Libertadores, alla seconda giornata, dove il Boca Juniors ha travolto 3-0 il Barcelona di Guayaquil. La partita si è chiusa a dieci minuti dalla fine, quando Ascacibar ha siglato il raddoppio prima del tris Ander Herrera. Ma il pensiero dei tifosi presente alla Bombonera è passato subito al Superclasico contro il River Plate questo weekend: cori di scherno nei confronti dei Millonarios sono stati intonati dai tifosi xeneizes, per cominciare a scaldare l'ambiente.

Leandro Paredes, capitano del Boca, ha cavalcato il momento e assicura: "Sicuramente da domani inizieremo a pensare al Superclasico. Abbiamo una partita molto importante, andiamo in un campo difficile. Speriamo di preparare tutto nel migliore dei modi per fare una grande prestazione", ha dichiarato a Fox Sports. "Abbiamo giocato una grande partita: abbiamo faticato nei primi dieci minuti, ma poi siamo riusciti a gestirla. Abbiamo trovato il gol e avremmo potuto segnare ancora prima del raddoppio, ma il risultato è spettacolare e spero che si possa continuare così".

Nel corso del match contro il Barcelona, inoltre, è stato protagonista di un momento da capitano vero nel momento in cui si è ritrovato a consolare il suo portiere e compagno di squadra 38enne Agustin Marchesin per la rottura del ginocchio destro al minuto 12: "Il medico ci ha detto che si è rotto il legamento del crociato. Gli mando un abbraccio da parte di tutti per una buona e rapida guarigione. Lo aspettiamo".

Sebbene non ci sia ancora una diagnosi confermata, l'allenatore del Boca Claudio Ubeda ha parlato in conferenza stampa dell'assenza del suo portiere dichiarando: "Riguardo ad Agustín (Marchesín), purtroppo si tratta di una perdita grave e importante per noi. Lo sosterremo e gli daremo tutto l'appoggio di cui avrà bisogno in base a ciò che determinerà l'esito dell'infortunio. Quando queste cose accadono all'inizio di una partita, la sensazione che resta ai giocatori in campo non è buona. Sai che un compagno si è infortunato e sei un po' condizionato da quello".