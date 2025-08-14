Ufficiale Hoffenheim, blindato 'a lungo termine' Frees: è uno dei talenti della Germania U19

Ufficialità in casa Hoffenheim. Il club tedesco ha prolungato anticipatamente e a lungo termine il contratto con il difensore centrale ventenne Kelven Frees. L’ex nazionale tedesco U19 continuerà il proprio percorso di crescita con l’obiettivo di essere gradualmente inserito nella rosa della prima squadra.

«Kelven fa parte dell’Hoffenheim dal 2023 e da allora ha mostrato un’ottima crescita – ha dichiarato Andreas Schicker, direttore sportivo della TSG –. Nel 2024, da leader, è stato decisivo nella conquista del “double” (campionato e coppa) con l’U19 e, nella scorsa stagione, ha contribuito alla promozione della nostra U23 in 3. Liga. Dall’inizio della preparazione estiva si allena con i professionisti e ha preso parte al ritiro a Seefeld con la rosa di Bundesliga. In quell’occasione ha acquisito esperienze preziose e ha sfruttato al meglio la sua opportunità. Siamo felici di aver legato a noi a lungo un altro giocatore proveniente dalla nostra Academy. Vediamo in Kelven un grande potenziale e vogliamo accompagnarlo passo dopo passo verso la prima squadra e quindi verso la Bundesliga».

Kelven Frees è arrivato nel luglio 2023 dall’U19 del Fortuna Düsseldorf alla TSG Academy, dove, grazie alle sue qualità di leadership, è stato subito nominato capitano della squadra A-Jugend, guidandola alla conquista del “double” (campionato e coppa di categoria). Nella stagione 2024/25 è passato all’U23, conquistando in autunno un posto da titolare e realizzando tre gol e un assist in dodici partite di Regionalliga, contribuendo così alla promozione in 3. Liga. Nel nuovo campionato di terza divisione, Frees è partito titolare nelle prime due giornate, incluso il successo esterno per 4-2 contro l’Alemannia Aachen, in cui ha portato in vantaggio l’Hoffenheim con un colpo di testa al 5’. Nato a Düsseldorf, ha anche disputato due partite con la nazionale tedesca U19.