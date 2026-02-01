Ruiz de Galarreta risponde a Guedes, 1-1 nel derby basco tra Athletic e Real Sociedad

Un punto che non accontenta nessuno, soprattutto la Real Sociedad. Il derby basco, emozionante come sempre, termina 1-1: l'Athletic evita la sconfitta grazie alla rete segnata nel finale da Ruiz de Galarreta, che pareggia il vantaggio di Guedes siglato nel primo tempo. Gli ospiti hanno gestito a lungo il vantaggio ma l'espulsione di Mendez all'83' ha spianato la strada agli uomini di Valverde, il cui forcing negli ultimi minuti è stato premiato.

Venerdì 30 gennaio

Espanyol - Alaves 1-2

Sabato 31 gennaio

Real Oviedo - Girona 1-0

Osasuna - Villarreal 2-2

Levante - Atletico Madrid 0-0

Elche - Barcellona 1-3

Domenica 1 febbraio

Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1

Real Betis - Valencia 2-1

Getafe - Celta Vigo 0-0

Athletic Club - Real Sociedad 1-1

Lunedì 2 febbraio

Maiorca - Siviglia ore 21:00

Questa la classifica

1. Barcellona – 55 punti (22 partite giocate)

2. Real Madrid – 54 punti (22)

3. Atlético Madrid – 45 punti (22)

4. Villarreal – 42 punti (21)

5. Betis – 35 punti (22)

6. Espanyol – 34 punti (22)

7. Celta Vigo – 33 punti (22)

8. Real Sociedad – 28 punti (22)

9. Osasuna – 26 punti (22)

10. Atletico Bilbao – 25 punti (22)

10. Alavés – 25 punti (22)

10. Girona – 25 punti (22)

13. Elche – 24 punti (22)

13. Siviglia – 24 punti (21)

15. Valencia – 23 punti (22)

15. Getafe – 23 punti (22)

17. Rayo Vallecano – 22 punti (22)

18. Maiorca – 21 punti (21)

19. Levante – 18 punti (21)

20. Real Oviedo – 16 punti (22)