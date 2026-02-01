Ufficiale L'Athletic Bilbao guarda al domani: dallo Stoccarda arriva il baby centrocampista Korkut

Colpo in prospettiva per l'Athletic Bilbao, che si assicura il giovane centrocampista dello Stoccarda Efe Korkut. Di seguito il comunicato ufficiale: "L'Athletic Club e il VfB Stuttgart hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista diciannovenne Efe Korkut, che ha militato nella squadra riserve del club tedesco. Il nativo di San Sebastián, che si unirà immediatamente al Bilbao Athletic, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con un'opzione per altre due stagioni.

È un centrocampista versatile con un talento offensivo e un'eccellente tecnica. Cresciuto nelle giovanili di club tedeschi, è stato ingaggiato dal VfB Stuttgart dall'FC Nürnberg nel 2022. Ha particolarmente impressionato la scorsa stagione, segnando 8 gol in 32 presenze, due delle quali in UEFA Youth League. In questa stagione ha giocato 16 partite con lo Stoccarda II e ha partecipato ad amichevoli con la prima squadra.

Efe Korkut ha giocato per tutte le categorie giovanili della nazionale turca, affrontando alcuni dei suoi futuri compagni di squadra, come Peio Huestamendia e Igor Oyono. Ha acquisito la cittadinanza turca tramite il padre, Tayfun, ex giocatore della Real Sociedad per tre stagioni, dove ha incontrato la madre, anche lei originaria di San Sebastián".