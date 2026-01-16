Il Barça perde uno dei talenti: Dro pagherà la clausola rescissoria e dirà addio ai blaugrana

Brutte notizie per il Barcellona, che sembrava vivere un momento di serenità assoluta. Il club blaugrana perde uno dei suoi talenti più promettenti: Dro ha deciso di lasciare il Barça già in questa sessione di mercato invernale, pagando di tasca propria i 6 milioni di euro della clausola rescissoria. A confermarlo sono SPORT e AS.

Sul futuro del centrocampista regna ancora l’incertezza, ma le pretendenti non mancano. Club inglesi e tedeschi hanno manifestato un forte interesse e soprattutto il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe pronto a investire per assicurarsene le prestazioni. Sullo sfondo resta inoltre il PSG di Luis Enrique.

La decisione rappresenta un duro colpo per la direzione sportiva guidata da Deco, che aveva in programma di rinnovare il contratto del giocatore proprio dopo il compimento dei 18 anni. L’addio è tanto improvviso quanto inatteso: questa mattina Dro ha comunicato personalmente a Hansi Flick la volontà di proseguire la propria carriera lontano dal Camp Nou. Il tecnico tedesco aveva puntato su di lui, portandolo in tournée in Asia e facendolo debuttare con il gol nell’amichevole contro il Vissel Kobe. Arrivato a La Masia nel 2022, Dro ha bruciato le tappe passando dal Juvenil B alla squadra campione della Youth League, fino a entrare stabilmente nel giro della prima squadra.

Il suo entourage ritiene che, con la concorrenza di Dani Olmo e Fermín, le possibilità future di spazio sarebbero state limitate. Al Barça, invece, si parla di una scelta dettata dalla mancanza di pazienza, come già accaduto in passato con Marc Guiu. Un addio che lascia l’amaro in bocca e apre interrogativi sul futuro dei giovani talenti blaugrana.