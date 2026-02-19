Il Barcellona vuole evitare nuovi casi Dro: riviste le clausole di tutti i giovani della Masia

Il Barcellona non ha potuto opporsi all’assalto del Paris Saint-Germain su Dro Fernandez: "Aveva una clausola e non siamo riusciti a rinnovare il contratto in tempo. Avevamo un accordo con il suo agente per sederci a trattare una volta compiuti 18 anni. Dopodiché, tutto si è accelerato e non c’era più nulla da fare", ha spiegato di recente Deco.

Una cessione che lasciato il club blaugrana deluso e irritato: una promessa della Masia è volata verso un top club europeo per un prezzo solo leggermente superiore alla clausola rescissoria di 6 milioni di euro. Come reazione, la dirigenza blaugrana ha deciso di rivedere il sistema delle clausole per i giovani talenti. Secondo il quotidiano Sport, il nuovo schema prevede che ogni giovane convocato per la Youth League veda la propria clausola salire da 6 a 8 milioni di euro; se chiamato a giocare con la squadra B, il Barça Atlètic, la clausola passerà a 10 milioni. Successivamente, il prezzo aumenta ulteriormente se il giocatore accumula tra cinque e dieci presenze in prima squadra con .

Applicando questo nuovo sistema, Dro Fernandez sarebbe costato al PSG molto più dei 25 milioni ufficiali riportati: cinque presenze con la prima squadra del Barça avrebbero fatto lievitare la clausola, probabilmente scoraggiando il club parigino.