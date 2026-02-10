Rashford, quale futuro? Scaricato dallo United, il Barcellona ha un'opzione per acquistarlo

Cosa ne sarà di Marcus Rashford? L'attaccante inglese in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro al Barcellona sembra realmente rinato in maglia blaugrana, in doppia cifra sia per gol (10) che per assist (13) in 34 presenze ufficiali tra le varie competizioni disputate. Scaricato quando ancora c'era Ruben Amorim in panchina al Manchester United, molti si domandano quale sarà il destino del figlio di Old Trafford, cresciuto fedelmente nell'Academy dei Red Devils fino all'esordio in prima squadra.

In realtà, da quello che filtrerebbe in Inghilterra, lo United starebbe comunque pianificando il futuro senza di lui, sebbene ora con Michael Carrick al comando ci sia un legame. I due hanno lavorato insieme insieme per tre stagioni e mezzo quando l'ex centrocampista dello United era collaboratore della prima squadra e poi tecnico ad interim. La decisione sul tecnico 44enne deve essere ancora presa dal board del club inglese, ma in linea generale su Rashford sembrerebbe aver voltato pagina.

Non a caso la maglia numero 10 che ha vestito fino alla sua permanenza allo United è stata ceduta al neo arrivato Matheus Cunha. Ma la situazione attorno al classe '97 va risolta al più presto, considerando che i Red Devils hanno un contratto che lo lega fino al 2028. Una cessione a titolo definitivo resta la pista più realistica, e se non sarà con destinazione Barcellona ci penserà un altro club. La variabile di Joan Laporta però potrebbe incidere: lo storico presidente blaugrana infatti si è dimesso per correre alle prossime elezioni. Qualora non venisse riconfermato sul "trono", a quel punto ci sarebbe il suo sfidante Victor Font deciso a tagliare anche l'attuale diesse Deco. Proprio colui che ha portato Rashford in Catalogna.